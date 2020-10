El abogado de la familia usurpada confía en la justicia y derribó mitos sobre los desalojos

7 octubre, 2020

Abogado de los vecinos que encontraron a una familia viviendo en el patio de su propiedad dentro de un auto, el doctor Roberto Escudero dialogó con LU 24 y aseguró que la usurpación de viviendas y terrenos es bastante frecuente en Tres Arroyos, aunque no a los niveles de las tomas que se están viendo por estos días en otros distritos, y también derribó algunos mitos respecto de la resolución judicial de estos casos. Con respecto a este hecho en particular, aseguró que “esta familia vive en ese domicilio desde hace más de 40 años, es la casa que pertenecía a sus abuelos, y se vieron sorprendidos porque un día en el fondo del lote, que tiene salida por otra calle, se encontraron con otra familia que se instaló allí a vivir en un auto. La causa ya está en manos de la justicia, y ya se constató el hecho por parte de la Policía”.

Escudero advirtió que “hay mitos muy comunes en torno a este tema, como es el de que no se pueden desalojar personas que estén ocupando ilegalmente una vivienda. Y esto no es así. El procedimiento es distinto, se toman medidas de protección de los menores, con comunicación a la asistencia social, pero no es que por tener menores una familia no pueda ser desalojada de una vivienda que está usurpando”.

También, en relación con los tiempos que puede demandar una causa por usurpación en la justicia, Escudero advirtió que “cuando hay una ocupación sin ningún tipo de derechos, la justicia realmente es expeditiva. Suele haber alguna demora cuando ambas partes esgrimen algún tipo de derecho posesorio, o algún permiso, y cada uno argumenta que el suyo es mejor que el del otro, y en ese caso puede demandar algunos años resolver el tema”.

Finalmente, aseguró que la suspensión de desalojos vigente no afecta a la resolución de casos de usurpaciones. “Esa suspensión de la ejecución de desalojos, que por supuesto es temporal, está relacionada con faltas de pago, no con usurpaciones. En este caso no debería afectar en absoluto”, sostuvo.

