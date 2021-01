El abogado de los Cozzi buscará sumar pruebas de descargo para pedir la excarcelación

El doctor Gustavo Giorgiani, abogado de los hermanos Lucio e Ignacio Cozzi, compartió hoy con LU 24 algunos detalles de la declaración judicial de ambos, acusados de golpear a Felipe Di Francesco en el transcurso de una fiesta clandestina, y adelantó que buscará reforzar el expediente con pruebas de descargo para recién luego pedir la excarcelación. “Lo que estamos tratando de hacer es nutrir la actividad probatoria, porque la orden de detención se produce antes de la declaración de los Cozzi, y teniendo en cuenta esto, si no variamos la carga de prueba se podría rechazar el pedido de excarcelación. Todo esto, no obstante, no podría demorar más allá del martes o del miércoles. En tanto, seguirán presos”, advirtió el letrado, quien consideró “desproporcionado” que estén en esa condición.

Respecto a la versión que dieron los acusados sobre los hechos, indicó que “relataron que se suscitó una discusión entre cuatro personas, y luego de unos minutos se origina otra entre Di Francesco e Ignacio Cozzi, quien dice haberle pegado, en lenguaje corriente, ‘dos trompadas en el rostro’”. El abogado descartó, al decir de sus defendidos, que haya habido otro tipo de golpes o patadas.

En tanto, y sin perjuicio de que consideró que las lesiones “existen y eso es algo objetivo”, estimó que “una calificación de lesión grave no amerita la orden de detención, es la primera vez en 20 años que asisto a un detenido por lesiones dolosas graves”.

“En esta lesión existe una desfiguración del rostro; pero quizá comparándola con otros casos de chicos golpeados en fiestas o en la salida de un boliche, en las que hay compromiso de ambos ojos, fracturas, se podría considerar menor, partiendo de la base de que no corrió riesgo la vida del chico”, señaló además, consultado por lo que se observa en fotos, que provendrían del expediente, y que están circulando por las redes sociales. No obstante, advirtió que no vio las fotos que circulan por las redes y por esta razón no puede asegurar que se trate de las mismas que obran en la causa.

