El abogado de Shaira pedirá el procesamiento del intendente Gargaglione

17 mayo, 2020 Leido: 232

El abogado de la familia de Shaira Smoulenar, la niña fallecida días pasados en San Cayetano, adelantó que piensa pedir el procesamiento del intendente Miguel Ángel Gargaglione; el secretario de Salud, Daniel González y el doctor Alí Manuel Rodríguez Infante.

Shaira falleció el pasado viernes 1º de mayo en el hospital municipal de San Cayetano, pero desde el domingo 26 de abril, la niña comenzó con los síntomas. Desde el lunes hasta el día de su muerte, Shaira entró y salió del establecimiento de salud municipal en reiteradas ocasiones y, para algunos facultativos, según publica el portal necochense Cuatro Vientos, “solo exageraba”, según consta en la causa en la que se investiga a los médicos por mala praxis.

El pasado miércoles se conocieron los resultados de la autopsia practicada en su cuerpo: Murió por una peritonitis infecciosa. Ahora, el abogado Juan Tiberio, cree que los doctores que la atendieron sabían de ante mano su diagnóstico pero “no lo dijeron”.

Tiberio manifestó que “yo me presenté el jueves pasado como particular damnificado y el día martes comenzaron las declaraciones testimoniales. El martes declaró la mamá, el miércoles declaró el papá y el jueves declaró la abuela de Shaira”.

Las declaraciones se realizaron por videollamada mediante un sistema que utiliza el poder judicial llamado Microsoft Teams que cumple con todos los requerimientos para esta función y además reviste grado corporativo, por lo que permitirá en un futuro recolectar la información de todas estas audiencias y tratarla orgánicamente minimizando así la perdida de información que puede generarse por la informalidad de utilizar otras herramientas similares.

Según remarcó el letrado, las videoconferencias se realizaron con los familiares de la niña, desde San Cayetano; la Fiscalía, desde Necochea y el abogado, desde Capital Federal. Además, apuntó que se utilizará la misma modalidad “para todos los testigos que pasen por la causa”.

“Básicamente lo que precisaron los padres fue el sufrimiento que debió atravesar Shaira. Describieron que el día domingo, por la noche, comienza con fiebre, el lunes a la mañana la llevan al hospital, la lleva la abuela”, explicó y agregó que la menor fue “recibida por Rodríguez Infante, que es el médico venezolano, sin palparla, sin diagnosticarla le coloca un suero que no va por vía, se equivoca la vía, se lo puso en el brazo y le generó una hinchazón muy grande”.

Desde el comienzo, resaltó el abogado, el padecimiento de la niña fue tremendo. “Ella, en ese momento, se hace caca encima y producto de esa situación, la enfermera, con su teléfono celular, toma vistas de las larvas, le lleva el teléfono al médico que ya se había ido”, dijo Tiberio y remarcó que, cuando regresa Rodríguez Infante acompañado por otro médico, “le dice ‘tenés una parasitosis, tomate esto y vayan a su casa’”.

El abogado detalló que el día miércoles ocurrió “la misma situación”, después del lunes y el martes con “una temperatura impresionante”, concurrieron al nosocomio donde la jovencita fue atendida nuevamente por el mismo médico. “En ese caso ya le diagnostican que tenía una gastroenteritis y que la nena era una exagerada, sin mirarla, sin observarla, sin absolutamente nada”, señaló el letrado quien afirmó que “todo esto consta en la causa”.

Desde la vecina comuna manifestaron que el médico venezolano fue suspendido, aunque sostuvieron que no pueden presumir de una mala praxis y que eso lo determinará la justicia. Además, remarcaron que Rodríguez Infante es médico y que tienen toda su documentación.

Según declararon los progenitores, César Smoulenar y Soledad Torres, que desde el principio no tuvieron dudas de que su hija había sido víctima de mala praxis en el hospital, el miércoles Shaira fue enviada a su domicilio con el diagnóstico de gastroenteritis con “la misma temperatura, la nena no se podía movilizar por sus medios, no pudo dormir por cinco días”, según dijo Tiberio. Añadió que “el día viernes vuelve al hospital y le dicen ‘vos sos una exagerada, sos una mañosa’ y la mandan al psicólogo” y, el mismo día a las 17 horas fallece “estando en el hospital”.

En la jornada del viernes a las 14 horas, “un médico pediatra que determina que el cuadro es más complejo, la mandan a hacer una ecografía, lo que nunca habían hecho y se dan cuenta que tenían una peritonitis infecciosa”, expresó el jurista quien, sobre el diagnóstico, remarcó: “Yo creo que los médicos ya lo sabían, no lo dijeron” y “ahora lo podemos certificar nosotros” luego de la operación de autopsia.

De acuerdo al estudio realizado por la delegación departamental de Policía Científica de Necochea, la causa de la muerte de la menor fue una “peritonitis infecciosa” que provocó sobre su organismo una infección que afectó a muchos de sus órganos.

“Yo voy a tratar de acreditar la responsabilidad de lo que designaron las autoridades en el hospital, entendemos que no estaban capacitadas para estar al frente de un centro médico como el que estaban, entiendo que es responsable de esta situación, no solo por el error en el diagnóstico los médicos que la atendieron, sino los funcionarios, el intendente local y el designatario de Salud que fueron los que estuvieron a cargo de la designación de esta persona que no estaba capacitada”, sentenció Tiberio. “El padecimiento de esta nena fue brutal, la desatención fue abismal, en ningún momento se pusieron en contacto ni por la tarde, ni algún día”, para conocer el estado de salud de Shaira. “El seguimiento del paciente no existió”, subrayó.

“Es un homicidio culposo, nosotros vamos a intentar que así sea”, enfatizó el abogado de la familia sobre el pedido de procesamiento para Miguel Gargaglione y el secretario de Salud de la comuna, Daniel González.

Fuente: Cuatro Vientos

Volver