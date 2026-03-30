El abogado del joven que mató a un compañero habló de bullying e intentos de suicidio

30 marzo, 2026 0

Este lunes, luego de que un alumno ingresara a un colegio en Santa Fe y disparara un arma, matando a un compañero y dejando heridos a otros dos, el abogado de la familia del agresor, Néstor Oroño, habló sobre la situación del menor.

Aclaró, en primer lugar, que “como está vigente la ley antigua y el nuevo régimen penal juvenil empieza en septiembre, esta persona no va a tener responsabilidad penal. Pero sí va a ser sometida a un proceso y en ese marco se le formalizará la atribución del hecho”.

Luego detalló sobre el estado de ánimo del joven y su relaciones sociales, donde “Había sido víctima de varios episodios de bullying”. En esta línea, el abogado indicó que el chico había atentado anteriormente contra su propia vida: “Los intentos de suicidio motivaron a que estuviera bajo tratamiento psicológico. Pero nada hacía prever que desarrollara un episodio de violencia como lo que sucedió”.

Según el relato de Oroño, el papá del agresor había llamado al joven de 15 años esta mañana para desearle un buen comienzo de semana y no notó nada extraño.

“Él no presentaba signos de peligrosidad ni agresividad. Por el contrario, es una persona introvertida, que pasaba mucho tiempo frente a la computadora, que tenía muy pocos amigos. Para el papá, no había alarmas. No detectaban síntomas que pudieran hacer prever un hecho de esta naturaleza“, indicó.

El abogado, a su vez, remarcó que será fundamental el testimonio de la psicóloga del chico: “Va a ser importante su palabra para tratar de comprender por qué se llegó a esto”.

Para cerrar, Oroño aclaró que “sabemos de qué lado estamos técnicamente, pero la familia de la víctima fatal está muy golpeada y no queremos subvertir los roles ni las posiciones. Esto es una tragedia”, concluyó.

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