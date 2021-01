El artesano Sabatini pide que le devuelvan la totalidad de lo robado

23 enero, 2021

Roberto Horacio Sabatini, el artesano que fue víctima del robo en Claromecó, aclaró a LU 24 que solo le devolvieron una parte de lo que le habían substraído y reclamó a su vez que se investigue hasta que aparezcan: Se decía que me habían devuelto las cosas pero en realidad solo fue el 20 o 30% del total” dijo.



“Me robaron 35 cuchillos y me devolvieron 5; 10 tenedores y me devolvieron 3, y más de 100 bombillas y me trajeron 70, y hay 70 llaveros criollos que no aparecieron nunca”, graficó.

Cabe aclarar que la Policía de Claromecó recuperó, el día viernes, algunos de los artículos robados gracias al aviso de una vecina que reconoció los elementos a través de una publicación en las redes sociales.

“Todo bien con la policía, hicieron su trabajo, pero no me parece justo que aparezca el tipo que hizo esto y no la totalidad de las cosas. Yo no quiero que vaya preso pero lo que quiero es que me devuelvan todo, ahí tengo meses de laburo” aseguró.

“El botín, más o menos, es de 150 mil pesos. Me han devuelto 40 mil, tengo como 70 o 80 mil pesos perdidos. La verdad es no sé, lo que me pone mal es la gente compra igual las cosas sabiendo que son robadas, me indigna un poco” expresó.

Sabatini mencionó que el autor del hecho no va a ir preso por encubrimiento “pero por lo menos que me devuelvan las cosas” aclaró, y agregó “yo hago un trabajo de hormiga, vivo de esto, estoy todo el año para hacer la temporada. No solo es el dinero, sino también el tiempo, son 5 o 6 meses de trabajo”.

“Me robaron el día 19, ya ese dia no pude ir a la feria pero ya no voy a poder ir. Si alguien sabe, me interesa que me lo devuelva. Si la ley lo juzga o los metes preso no es tema mío, solo quiero mis cosas. No es que este señor me devolvió todo, solo me dejo el 30%” concluyó.

