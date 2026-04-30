El circo que quisieron quemar en Comodoro estará en junio en Tres Arroyos

30 abril, 2026 346

Un exempleado del circo CirQue XXI, tras ser despedido, intentó prender fuego a una de las carpas del lugar. El incidente fue controlado rápidamente por los empleados, quienes lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos. Posteriormente, la policía detuvo al agresor tras ser identificado por los testigos.

Los empleados habían observado el ingreso de esta persona a una carpa paralela a la principal y había comenzado a incendiar un conjunto de telas.

Gabriel Credidio, gerente del circo habló con LU 24 al respecto y anticipó también la llegada nuevamente a nuestra ciudad.

“Justamente hoy acabamos de presentar la nota: en junio vamos a estar en Tres Arroyos”, sostuvo inicialmente y luego, al referirse al hecho, agregó: “Nunca nos había pasado, jamás tuvimos una experiencia como esta, este muchacho trabajaba con nosotros, desde en enero en Bariloche, contratado para armar y desarmar”.

Añadió que “desde el 13 de abril estamos en Comodoro Rivadavia, y esta persona cobró como era habitual los días domingos, y luego salieron junto a otro trabajador y “se tomó todo”, por lo que al enterarnos de lo que quiso hacer los despedimos, y les pagamos un pasaje a cada uno, a Córdoba y Santa Fe respectivamente”.

El primero se fue a Córdoba inmediatamente en tanto el ahora imputado deambuló por unos días en Comodoro, cometiendo algunos delitos menores y ahora fue a parar al calabozo”, concluyó.

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