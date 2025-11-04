El Comisario Gonzalo Bezos ascendido a Comisario General

4 noviembre, 2025 0

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, encabezaron en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno el acto de ascenso de 23 nuevos comisarios generales del Sub-escalafón Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Estos ascensos se enmarcan en un proceso de reorganización jerárquica y fortalecimiento institucional, con el objetivo de jerarquizar la carrera policial y reconocer la trayectoria de los efectivos con destacada labor operativa y de conducción.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo, junto a funcionarios bonaerenses.

Entre los flamantes comisarios generales se encuentra Gonzalo Evaristo Bezos, actual Jefe de Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur de la Policía que oportunamente reemplazó al comisario general Aldo Caminada, quien pasaba a retiro.

Volver