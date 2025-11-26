(video) El CPR detuvo en flagrancia a un individuo en Barrow que castigaba a su pareja

26 noviembre, 2025 1.083

Anoche, personal del Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos intervino con celeridad ante un llamado de emergencia que alertaba sobre un grave episodio de violencia de género en la localidad de Barrow.

El móvil policial llegó al lugar tras un aviso al 911 y tomó contacto inmediato con una joven de 28 años, quien denunció haber sido agredida físicamente por su pareja, un hombre de 35 años. Según el relato, además de los golpes, el agresor había provocado daños dentro de la vivienda y sustraído el teléfono de la víctima para impedir que pudiera pedir ayuda.

Ante la flagrancia del hecho y el evidente riesgo para la integridad de la denunciante y de los menores presentes, se estableció comunicación urgente con la fiscalía de turno. La funcionaria interviniente dispuso la aprehensión del sujeto y autorizó el ingreso al domicilio conforme lo establece el Código Procesal Penal bonaerense.

Al aproximarse al acceso de la vivienda, el agresor salió por sus propios medios, lo que permitió al personal policial proceder de inmediato a su aprehensión en presencia de un testigo.

Siguiendo el protocolo correspondiente, la víctima y los menores fueron trasladados al Hospital Municipal para su evaluación médica y posterior acompañamiento a la Comisaría de la Mujer y la Familia. El aprehendido también fue examinado y luego alojado en dependencia policial a disposición de la Justicia.

Los menores quedaron al resguardo de un familiar hasta nueva disposición judicial.

La actuación, desarrollada con rapidez y siguiendo los lineamientos legales para este tipo de situaciones, permitió neutralizar el riesgo y garantizar la protección de la víctima, quedando la causa en manos de la UFIJ de turno.

Volver