El CPR, trabaja para controlar y cuidar el tránsito en los Caminos Rurales

26 marzo, 2026 0

Desde el Municipio de Tres Arroyos se informa que, en un trabajo conjunto con el Comando de Prevención Rural (CPR), continúan realizando controles en los caminos rurales del distrito con el objetivo de garantizar la seguridad y preservar el estado de las trazas.

En los últimos días, el personal del CPR, llevó adelante un procedimiento en el camino rural “Vaquerías”, donde detuvieron la marcha de un camión que transportaba bovinos. Durante la inspección se constató una infracción a la normativa de Senasa, al verificarse el traslado de animales con cornamenta sin la debida separación del resto y además se detuvo a un segundo automóvil bajo la caratula de circular con vehículo pesado después de la lluvia dañando caminos rurales.

Desde el Municipio se recuerda que estas disposiciones no son un capricho: buscan cuidar tanto a los animales como a quienes transitan, y también evitar daños en los caminos rurales.

Además, se insiste en la importancia de respetar la Ordenanza Nº 7688/2024, que regula la circulación de tránsito pesado, especialmente en días de lluvia o cuando los caminos no están en condiciones. Cumplir con estas normas ayuda a evitar multas y, sobre todo, a mantener en buen estado una red vial clave para la producción y la vida diaria en el distrito.

El trabajo articulado entre el Municipio y el CPR apunta a ordenar, prevenir y acompañar a quienes desarrollan sus actividades en el ámbito rural, cuidando entre todos los caminos que usamos todos los días.

Volver