El cuerpo hallado es el del joven buscado en Reta

21 febrero, 2026 376

De acuerdo a información oficial que trascendió en horas de la tarde de este sábado, y al anticipo que brindara LU 24 en torno al hallazgo de un cuerpo a unos 1000 metros de la costa en Reta, se dio por finalizado el operativo de búsqueda del joven Emanuel Jonás Verdú Lizarriaga.



Sus familiares lo habían denunciado como desaparecido en horas de la tarde del pasado jueves.

Desde la dirección de Defensa Civil se agradece la labor de todas las fuerzas que trabajaron en la búsqueda.

Volver