El defensor de Debliger aseguró que el fallo en su contra es “vago y simplista”

11 marzo, 2021 Leido: 507

El abogado olavarriense Jonatan Oliva, defensor de Mauricio Debliger, condenado a 9 años y 9 meses de prisión por abuso sexual en un fallo dado a conocer ayer, dijo sentirse “sorprendido ingratamente” por la decisión de la magistrada Daniela Castaño, y aseguró que la sentencia tiene “serias inconsistencias, arbitrariedades y errores que deberán ser revisados por el Tribunal de Casación de La Plata, así que tanto yo como mi socio el doctor Sergio Roldán usaremos el plazo de 20 días para interponer el recurso ante Casación”.

El abogado aseguró que “hay testigos que fueron declarando a lo largo del proceso, algunos de los cuales también lo hicieron en la audiencia de debate, que son familiares directos de la denunciante de esta causa, que viven en la misma localidad, Orense, un pueblo muy chico, que fueron, declararon y desmintieron los dichos de la denunciante en Cámara Gesell. Por eso la sorpresa de esta defensa. El análisis es mucho más profundo que en otro caso; la resolución viene ligada a cuestiones mediáticas, políticas, ideológicas, y es muy difícil para un defensor remar contra la corriente. Acá no se jugó solamente la cuestión jurídica. En más de una causa, la sentencia viene debajo del brazo del primer magistrado que tiene que resolver e incluso antes del debate oral. Porque si yo analizo el fallo, advierto no sólo un grado de pereza intelectual importante, sino también que no se ha leído el expediente al resolver. Hay un error grosero vinculado a la declaración del testigo más importante en la causa, más allá de lo vaga y simplista de la resolución. Pero todo esto será revisado por Casación”, sostuvo.

Otra causa

Oliva indicó, por otra parte, que se presentará como particular damnificado en otra causa por abuso sexual que tramita en la Fiscalía Nº6, a cargo de la doctora Ramos. “El denunciado es el padre de la presunta víctima de Mauricio Debliger. Pero no se ha tramitado con la misma vehemencia y ligereza. Pediré que se excuse la fiscal o la voy a recusar; seguramente va a haber novedades”.

Volver