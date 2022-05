El delegado de Oriente vive casa por medio con la pollería: “lo material se arregla”

24 mayo, 2022 Leido: 5381

“Ocurrió un rato antes de que empezaran a pasar los chicos para la escuela, porque si no, esto hubiera sido más terrible”, aseguró el delegado municipal en Oriente, Patricio Bertone, en torno a la explosión de la pollería Granja Mambo, ocurrida esta mañana y de la cual el funcionario vive casa por medio. La escuela primaria está a una cuadra del lugar.

“En la cuadra no quedó un vidrio sano en ninguna casa, la pollería literalmente desapareció, y la casa que está atrás también. Gracias a Dios la señora que vive allí es portera de la escuela y ya estaba trabajando, pero no se puede encontrar a la persona que trabaja en el local. Se está pensando lo peor”, admitió.

Bertone aseguró que se espera el dictamen de los peritos, pero no se descarta que haya sido una fuga de gas, y su posterior acumulación, lo que provocó el estallido.

“Yo ya estaba trabajando en la Delegación y vine a evacuar a mi familia, porque en casa no quedó un vidrio sano, arrancó la puerta de entrada y se cayó un cielorraso. Pero es todo material”, consideró. Daños similares ocurrieron a raíz de la onda expansiva en las viviendas ubicadas en ambas manos de la calle, e incluso hasta en una cuadra a la redonda.

