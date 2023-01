El desgarrador mensaje final de la madre de Fernando: “no tuvieron piedad”

26 enero, 2023

La madre de Fernando Báez Sosa, Graciela, hizo uso de la palabra en el juicio oral que se le sigue a 8 rugbiers de Zárate por el crimen de su hijo.

“Buenos días para todos, nunca pensé que estaría en este lugar, siempre pensé que estaría pensando en que mi hijo se recibiría de abogado, que lo vería defendiendo gente, nunca pensé que estaría presenciando el asesinato de mi hijo”, comenzó afirmando Graciela.

“Me costó mucho estar en este lugar, nunca me había atrevido a ver los videos y acá los vi miles de veces, me costó horrores ver la forma en cómo asesinaron a mi hijo, una angustia que nunca podré olvidar”, sentenció

“Mi hijo arrodillado pidió piedad… Daría lo que fuera porque me estuviera pegando a mí porque por mi hijo daría la vida”, agregó Graciela.

Luego, visiblemente emocionada, Graciela remarcó que Fernando “era decente”, nunca creyó en la maldad: “Yo solo pido Justicia por mi hijo, quiero que paguen por lo que hicieron, no tuvieron piedad”.

