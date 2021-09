El doctor Cabido denunció a un empleado municipal por golpearlo en el Hospital

El doctor Alejandro Cabido, médico laboral de la Municipalidad, denunció penalmente a otro trabajador de la comuna, a quien identificó como Esteban Zoquini, a quien acusa de agredirlo a trompadas y patadas en la guardia del nosocomio local, en un episodio ocurrido esta mañana.

“Esta mañana se presentó una trabajadora municipal solicitando una licencia por cuidado de familiar enfermo; la licencia le fue otorgada, pero con la advertencia de que por llevar varias solicitudes similares, fuera previendo que ante la existencia de un tope asignado para este tipo de licencias sería necesario que el cuidado de ese familiar fuera ejercido por otra persona. La trabajadora se retiró, y unos minutos después llegó su pareja, el señor Zoquini, quien comenzó a insultarme y agraviarme”, relató el médico.

“Como yo no entré en su juego de palabras comenzó a agredirme con golpes de puño y patadas en distintos lugares del cuerpo, sobre todo en la cabeza, hasta que parte de los presentes lo quitaron de encima de mí. En mi caso nunca respondí a los agravios y agresiones que me formuló. Y hay una gran cantidad de testigos del episodio, además de las cámaras de seguridad que espero hayan registrado este episodio”, completó Cabido.

Posteriormente, sus colegas a cargo de la Guardia lo dejaron en observación y le hicieron estudios, entre ellos una tomografía computada. “No se vieron fracturas, y la posibilidad de evaluar una hemorragia requiere horas de evolución, no obstante no estoy teniendo síntomas de foco neurológico y espero que no aparezcan”, sostuvo.

Cabido hizo la denuncia penal del hecho, que fue caratulada como lesiones leves. “Espero que este comportamiento antisocial de un trabajador municipal no quede acá y que el Municipio impulse el sumario administrativo y una medida disciplinaria”, concluyó.

