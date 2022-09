El equipo económico sigue celebrando el éxito del “dólar-soja”

11 septiembre, 2022 Leido: 69

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, celebró en un hilo de Twitter el “enorme impacto” de la iniciativa del ministerio de Economía conocida como “dólar soja”, que logró que en una semana se comercialicen 4,6 millones de toneladas e ingresen más de 2.000 millones de dólares. Pero también reiteró su desacuerdo con la norma del BCRA que encareció el crédito a los productores sojeros

Aunque el ritmo de liquidación de exportaciones que generó en su primera semana de aplicación difícilmente se mantenga en las tres semanas netas y quince días hábiles que quedan hasta el 30 de septiembre, cuando la iniciativa perderá vigencia, el equipo económico sigue celebrando el éxito del llamado “dólar-soja”.

Bahillo, quien precisó los resultados del esquema en sus primeros días de aplicación.Lo hizo a través de un hilo en la red social twitter, en la que ponderó el “enorme impacto” de la iniciativa, que el propio ministro Sergio Massa, aseguró que no se extenderá más allá del 30 de septiembre.

“En tan solo una semana desde que el ministro @SergioMassa anunció el programa de incremento exportador, los datos muestran de forma contundente el éxito de las medidas, que lograron un histórico récord de venta de soja. #MásProducción #MejorFuturo”, escribió Bahillo en el primer posteo del hilo.

En el segundo posteo, Bahillo exhibió un gráfico sobre la fuerte mejora del precio que tuvieron productores y exportadores de soja. “Vemos que los productores y las productoras recibieron un precio promedio de casi un 40% mayor que el que percibían el 31 de agosto, lo que equivale prácticamente a una reducción a cero de los derechos de exportación”, señaló.

El gráfico deja muy en claro la mejora del valor reconocido a los productores, que saltó de $ 51.549 la tonelada en la jornada previa al inicio del sistema a un pico de $ 72.036, para luego ceder levemente a 70.016 pesos.

“Esto motivó a que se aceleraran las ventas (…) las medidas brindaron un marco de previsibilidad que les permitió a los productores y las productoras acordar sus ventas fijando valores bajo la modalidad de precio hecho”, explicó luego el funcionario, y posteó un último gráfico que refleja “el enorme impacto positivo de las medidas, que permitieron que en una semana se comercialicen 4,6 millones de toneladas de soja, lo que se traduce en un ingreso de divisas para el país de más de 2000 millones de dólares”.

No obstante, el funcionario reiteró hoy su desacuerdo con la medida del Banco Central de encarecer en 20 puntos la tasa de interés del crédito a productores de soja mientras no vendan al menos 95% de su stock del grano. “Nosotros vamos a trabajar para lograr que se siga financiando el trabajo, bienes de capitales, bienes de uso. La idea es seguir en esta línea de trabajo. Seguramente nos reuniremos con el Banco Central por nuestra posición. Las políticas de incentivos para sectores productivos no estarían alineadas. Vamos a acercar nuestras sugerencias al Central”, dijo hoy Bahillo en un discurso ante la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Entre Ríos, provincia de la que fue ministro de la Producción hasta ser convocado por Massa para ponerse al frente del área agrícola.

Lo que queda del mes

Cabe recordar que, como informó Infobae, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) planteó escenarios para estimar cuánta soja más podría venderse y cuántos dólares ingresar hasta fin de mes a través del llamado “Programa de Incremento Exportador” que Massa lanzó el domingo 4 por la noche, antes de partir hacia EEUU, donde destrabó desembolsos del BID y el Banco Mundial, mantuvo reuniones con altos ejecutivos del sector privado, en particular del sector energético, y mañana mantendrá reuniones clave en el Tesoro de EEUU y el Fondo Monetario Internacional.

Según los cálculos de la bolsa rosarina, dejando de lado operaciones de “fijación” de precios, en lo que resta de septiembre los productores podrían vender al sector exportador entre 3,7 (escenario de mínima) y 6,1 millones de toneladas, rango que implica un valor de entre USD 1.245 y USD 2.060 millones, que para los productores se traduciría en ingresos de 249.000 a 411.550 millones de pesos.

El informe de la BCR aclara que el monto a exportar no tienen una relación lineal, dependiendo entre otras cosas de movimientos financieros que incluyen el pago al productor y el pago de los derechos de exportación. Teniendo en cuenta además el agregado de valor a la materia prima, el ingreso adicional de divisas en lo que resta de vigencia del “dólar-soja” sería de entre USD 2.055 y USD 3.390 millones.

De ahí el alivio del equipo económico, cuya principal preocupación era y sigue siendo aún la escasez de reservas internacionales del Banco Central. Y de ahí también el ánimo celebratorio de los miembros del equipo económico.

Volver