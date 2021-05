El fiscal Del Cero dio detalles de la investigación y el destino de los aprehendidos

20 mayo, 2021

El fiscal Mauricio Del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 19, supervisó personalmente la realización de los cinco allanamientos que permitieron esta madrugada el hallazgo de estupefacientes y la aprehensión de seis tresarroyenses. En diálogo con LU 24, el investigador aseguró que la pista para el inicio de esta investigación, que estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y llevó varios meses de pesquisas, surgió de escuchas telefónicas de una causa por abigeato. “Se detectaron mensajes que daban cuenta que la persona imputada de abigeato le compraba drogas a distintas personas pero particularmente a una, de apellido Politano, aquí en Tres Arroyos, y esa fue la punta del ovillo que permitió dar con otras cuatro que estarían interviniendo en la venta al menudeo o microtráfico de drogas, que en principio pensábamos que era marihuana y para nuestra sorpresa encontramos una gran cantidad de cocaína”, describió el fiscal.

En el marco de la investigación, la jueza de Garantías subrogante, doctora Fabiana Brandolín autorizó la realización de los registros domiciliarios, en uno de los cuales se halló la mayoría de la cocaína secuestrada. “Se trata de unas 50 bochas aproximadamente, fraccionadas para su comercialización, de alrededor de un gramo cada una; aunque no tenemos los pesajes definitivos. Pero lo más importante es que no sólo se secuestró la sustancia ya fraccionada y con el elemento de corte, sino también balanzas de precisión”, indicó el fiscal, quien en principio advirtió que se trata de una causa que tramitará en la justicia ordinaria por cuanto se trata de “el último eslabón, la venta directa a potenciales consumidores, y no la comercialización a gran escala, pero habrá que atender lo que surja de los teléfonos secuestrados y otros elementos de la investigación”.

Del Cero también dio detalles acerca de los operativos, y especialmente del concretado en Chacabuco al 1300, donde fue necesario detonar un explosivo conocido como C4. “No había forma de ingresar de otra manera porque la puerta tenía apertura para afuera, con bisagras del lado exterior, y por eso se convocó a la Policía de Establecimientos Navales, cuyo papel fue clave porque de esta manera hubo una rápida irrupción pudimos interceptar a cuatro de los aprehendidos e incautar lo secuestrado, porque muchas veces si no se logra ingresar rápidamente los moradores suelen deshacerse de los estupefacientes en algún sanitario o pileta. El uso de explosivos hizo la diferencia”, remarcó.

“Gendarmería estuvo investigando mucho estos lugares, estudiando la cantidad de efectivos a utilizar y los posibles cambios en la fachada que suelen experimentar algunas viviendas, donde a veces se hacen construcciones adicionales”, explicó el fiscal. Al mismo tiempo, llevó tranquilidad a los vecinos, que mientras se iniciaba el procedimiento convocaron a la policía asustados por las detonaciones. “No hay riesgo en ese tipo de carga, que es mínima, ni para los que residen en la casa, ni adultos ni menores de edad, como tampoco para las personas que llevan a cabo el procedimiento ni para los vecinos. En este caso se desprendieron las tres bisagras de la puerta, y otro explosivo menos potente se usó para la cerradura, y la puerta literalmente se dobló. Pero a dos metros había una persona durmiendo y no sufrió ningún tipo de inconveniente”, relató.

Vínculos con otra causa

Del Cero admitió que hay vínculos entre estos imputados y una causa por la que hubo detenidos y procedimientos en septiembre último en Tres Arroyos, y que tramita en una de las Fiscalías locales. “Pero en este caso nos dieron intervención desde una Fiscalía de Bahía Blanca”, indicó.

El destino de los aprehendidos

Los aprehendidos, identificados oficialmente como Nicole Espinal, Cristina Isabel Menna, Laura Soledad Pereyra, Vanesa soledad Curcio, Braian Emanuel Politano y Maximiliano Olivera, permanecen alojados en la dependencia local de Gendarmería Nacional, a disposición del doctor Del Cero, quien tiene previsto indagarlos en las próximas horas pero a través de vías virtuales.

Respecto de la posibilidad de que queden detenidos, el representante del Ministerio Público advirtió que “en virtud de los hallazgos y de las filmaciones y videos en los que se registran acciones de comercialización de estupefacientes, la Fiscalía entiende que hay elementos para pedir la detención de estas personas, para asegurar los fines del proceso. Se trata de un delito con una pena mínima de 4 años y una máxima de 15, por lo tanto no es excarcelable. Y el hecho se podría agravar, según la ley 23.737, por la intervención de más de 3 personas”.

Finalmente, y a la hora de analizar la problemática de las drogas durante la pandemia, advirtió que se han incrementado los secuestros, lo que en principio podría indicar una mayor circulación y venta de estupefacientes, especialmente drogas sintéticas y cocaína.

