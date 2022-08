El hijastro de Madrid desmiente las denuncias y asegura que el hombre nunca estuvo abandonado

3 agosto, 2022

Fabián, el hijastro de Néstor Madrid -el hombre rescatado en presunto estado de abandono en una vivienda de Urquiza al 1400- aseguró hoy que lo cuidó como si fuera su propio padre, y desmintió que haya vivido en los lugares que fueron fotografiados por la justicia. “Somos pobres, pero él no vive en esos galponcitos, vive en una pieza con su cocina dentro de la casa que era de mi abuela, y vivió con nosotros los últimos 16 años”, aseguró.

El hombre, que declinó dar su apellido ya que no ha sido notificado por la justicia del inicio de una investigación en su contra, advirtió que “le cobraba la jubilación, como también cobraba la de mi mamá, que en su momento tramité para que quedara para mi hermano discapacitado, pero nunca me quedé con un peso de él, nunca faltó un plato de comida”. Ahora, según señaló, dejó los datos y la información sobre la jubilación de Madrid en la Defensoría.

Sobre el denunciante, aseguró que “es un primo de apellido Bernaola, que apareció después de 40 años y ahora se lo llevó a Bahía Blanca. Yo fui a buscar a mi padrastro al Hospital y me dijeron que se lo había llevado él, pero es como un chico, si cualquiera le dice que es primo, él lo acepta. Lo que quiero dejar claro es que nunca vivió en estado de abandono”, concluyó.

