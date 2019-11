El humo que proviene de un basural fue uno de los responsables del choque en la 228

Un fuerte choque entre un camión térmico y un utilitario que circulaban en el mismo sentido sucedió en la mañana de este martes en la Ruta Nacional 228, en cercanías de Necochea, resultando herido el conductor del vehículo de menor porte que debió ser hospitalizado.

El accidente se registró cerca de las seis de la mañana a la altura del kilómetro 6,300 cuando esa vía de comunicación se hallaba cubierta por una densa niebla, a la que se sumó una cortina de humo producto del incendio en el predio donde se depositan los residuos urbanos.



En dirección a Energía circulaba una camioneta Renault Kangoo, patente AA 708 LP, guiada por Damián Cuello, de 43 años, operador de la planta de tratamiento en ABSA de Copetonas. Unos metros por detrás lo hacía un Ford Cargo 1517, dominio IMV 472, perteneciente a una empresa distribuidora de fiambres y embutidos conducido por Ernesto Latuf, de 38 años, acompañado de Cristian Farías, de 34; ambos con domicilio en la ciudad de Mar del Plata.



Fuentes policiales consultadas indicaron que el conductor del utilitario creyó que tanto la presencia del humo como el olor que percibió de este, obedecían a un desperfecto mecánico del rodado y decidió detener la marcha en medio de la ruta.

Con el humo y la niebla predominante el chofer del térmico no advirtió la presencia del rodado de menor porte y sin ninguna posibilidad de frenado todo terminó en una fuerte colisión por alcance.

Producto del impacto la camioneta salió despedida de la carretera y terminó su marcha a escasos metros de un alambrado, entre medio de dos añejas plantas. Su conductor sufrió un fuerte corte en la cabeza y otros golpes en distintas partes del cuerpo que motivaron su traslado en ambulancia hasta el Hospital municipal, mientras que los choferes del camión experimentaron lesiones leves.

La magnitud del siniestro se vio reflejada tanto en uno como en otro rodado. Literalmente fue barrida toda la parte trasera del vehículo oficial y pudo observarse como quedaron esparcidas sobre el suelo varias anchoas que transportaba en la caja, en tanto que el camión experimentó la rotura de su parabrisas, paragolpes y tren delantero.

A raíz de esto último fue necesaria la presencia de una grúa para retirar la pesada unidad del sector de banquina, mientras que un remolque de una empresa local hizo lo propio con el utilitario.

Voceros del Destacamento de Seguridad Vial Quequén señalaron que la vida de Cuello no corre peligro, no obstante permanecía internado en estado de observación.

En la misma dependencia policial se iniciaron actuaciones que fueron caratuladas como “lesiones culposas”, con intervención del fiscal Guillermo Sabatini.

La presencia de humo en ese sector de la Ruta 228 ha tenido incidencia en varios siniestros viales.

Fuente: TSM Noticias.