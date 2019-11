El incendio de la Escuela 5 fue intencional: hallaron fósforos en el lugar

El fuego que inició el incendio en la Escuela 5 fue prendido con fósforos, según pericias formalizadas por personal de Bomberos de la Policía de la Provincia.

De acuerdo a lo informado inicialmente desde el cuerpo de Bomberos de Tres Arroyos, al día siguiente del atentado contra el establecimiento escolar, y ahora peritado por los efectivos provenientes de De La Garma, dan certeza que la escuela fue quemada intencionalmente.

Son varias las dependencias policiales y judiciales que trabajan en el tema para esclarecer el hecho, incluso aquellas que involucran a menores y a Violencia de Género, ya que no se descarta ninguna posibilidad.

La escuela fue quemada intencionalmente porque según supo LU 24 en el sector donde se inició el fuego se halló una caja de fósforos, la que estaría guardada en un armario en el lugar, informe que ya habría sido elevado al Fiscal Lopazzo que entiende en la causa por daño denunciada por las autoridades educativas.

Se afirma que también està haciendo alguna investigación la Fiscalía que entiende en las cuestiones que tienen como responsables a menores de edad, y también se estuvieron buscando antecedentes, ya que se citaron a personas que postearon algunas frases que pueden ayudar en la investigación, en las redes sociales.

Asimismo, mirando un poco la cuestión por si algo se puede aportar, trabaja la Fiscalía que tiene que ver con cuestiones relacionadas con Violencia de Género, porque no se descarta ninguna posibilidad.

Hay un hecho que es detonante de esta cuestión; la puerta lateral que da al Salón de Usos Múltiples estaba abierta, y la llave habría sido robada en un hecho producido solamente una semana antes del incendio por lo que si no existió otra copia de esa llave en la escuela, la puerta estaba abierta.

Los Bomberos peritos tienen la plena seguridad que el incendio fue intencional y lo saben perfectamente por el recorrido que hace el fuego, por el calor va tomando la habitación donde estaba el foco principal, por el daño que produce, y la forma en que estallan los vidrios, lo que genera tiraje y produce el incremento y avivamiento del fuego.

Quienes entraron a la escuela con el fin delictivo aparente de destruir algo y de causar un daño, tal vez no tenían la intención de quemarla, y aparentemente la idea de quemar se les habría ocurrido porque en la dependencia donde se inició el fuego principal y luego se desparramó a otros sitios, había una caja de fósforos. El fuego está iniciado según el peritaje, con fósforos.

Entre tantas cosas que aparecen quemadas, y buscando minuciosamente lo que tienen que buscar los peritos, lo principal es buscar lo que inició el fuego. Si hubo combustible, los peritos lo saben. Este peritaje inicial que hicieron en el lugar donde comenzó el fuego en la Escuela 5 determina que no hubo combustible, simplemente encendieron papeles. Quienes cometieron esta barbarie tal vez se inspiraron en prender fuego porque había una caja de fósforos, los que encontraron los Bomberos: algunos quemados y otros no dentro de la caja.

La situación externa

La escuela tiene su edificio principal sobre la calle Castelli, la entrada al SUM está sobre la calle Lavalle donde estaba la puerta abierta, según dijeron a poco de conocerse el hecho, directivos de la escuela y el jefe del cuerpo de Bomberos a LU 24.

Hay muchas cosas que se pueden investigar de la escuela hacia afuera, Tres Arroyos tiene un sistema de cámaras de seguridad en donde el Centro Municipal de Monitoreo, puede hacer una vigilancia de toda el área de la escuela.

No hay una cámara en la escuela porque no está permitido dentro de la escuela, y en la esquina de Pedro N. Carrera y Castelli, donde funcionan dependencias municipales hay una, pero no hay otras cámaras cercanas para poder observar lo sucedido entre las once de la noche y las cinco de la mañana, cuando según lo dicho por el jefe de Bomberos tresarroyenses que el fuego se inició a las once de la noche, luego se fueron consumiendo los elementos incendiados, y se produjo la gran llamarada a las cinco de la mañana.

Si hay una deficiencia que a lo mejor se puede llegar a mejorar en materia de seguridad urbana es darle una categoría más cierta, más fuerte y más comprometida al Centro de Monitoreo, donde los operadores miran dieciséis cámaras, en toda la pantalla, deberían mirar menos porque en definitiva no miran nada. Se han descubierto muchos ilícitos producidos después del ilícito, que sirven como prueba.

Hay muchas cosas que seguramente hoy debatirá el Secretario de Seguridad con los concejales, de su propia voz, en una cuasi interpelación con los concejales.

Hay que ponerse al hombro esta historia, coordinar cuestiones con el gobierno provincial, que ha abandonado la Seguridad, se ha dicho mil veces que los patrulleros están a la miseria, hay muchas dependencias policiales que no están centralizadas, existe realmente un plan de seguridad que es reservado, el que con lo que se tiene se puede llevar a cabo, pero son planes secretos, estratégicos. Cosas que Cuesta tiene que explicar a los concejales, que son el primer peldaño de la democracia.

La escuela depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, desde donde no llamó nadie de alta jerarquía ni al Intendente, ni al Presidente del Concejo Deliberante ni a la presidente del Consejo Escolar, para preguntar sobre la situación.

Todos los ciudadanos de Tres Arroyos debemos exigir que se investigue y se establezca quienes fueron o quien fue el responsable de quemar la escuela.