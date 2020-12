El joven agredido por los rugbiers en Claromecó se presentó ante la Justicia

28 diciembre, 2020 Leido: 1461

Felipe Di Francesco, el joven agredido por dos rugbiers en Claromecó se presentó a declarar en la Fiscalía 13 de Tres Arroyos, subrogada actualmente por la Dra Natalia Ramos.



Lo confirmó su padre Guillermo Di Francesco a LU 24, y respecto del estado de salud, Guillermo Di Francesco dijo que “tiene fractura de tabique, rotos los dientes y un hematoma en el ojo izquierdo, no ve bien; como padre estoy destrozado fue cobarde, le pegaron de atrás”.

Relató que “fue a la fiesta con su hermano Ramiro, mi hijo más grande, ellos siempre se dedican a juntar la basura que queda luego de las fiestas, para limpiar, lo hacen siempre y en determinado momento los agresores tiraron botellas de vidrio y latas a una fogata, y en determinado momento increparon a Ramiro, y luego se fueron caminando. Cuando Felipe llega a la camioneta, lo golpearon de atrás y lo dejaron inconsciente”.

“Llega a la casa, con un tajo en la cara, se lo pegaron con la gotita y luego fueron a hacer la denuncia y posteriormente al hospital para certificar las lesiones y al mediodía lo trajimos a Tres Arroyos, donde se comprobó la fractura del tabique nasal; hay que ver si tiene quebrado el hueso arriba de los dientes”, agregó.

“Estos tipos saben pegar bien, tienen antecedentes y hace tres años mandaron al hospital a otro pibe, no estamos hablando de alguien que pega por primera vez, creo que se deben estar queriendo morir después de la cagada que se mandaron”, manifestó.

Guillermo dijo que aún no tiene asesoramiento legal: “estoy esperando que dicen los médicos, me interesa más la salud de Felipe que lo que diga algún abogado, creo que la Justicia está haciendo lo mejor”, concluyó.

Felipe habló con TN: “No tuve chance de hacer nada”

Quiero repudiar la actitud cobarde porque me encontré con un golpe en la cara, me golpean de atrás y quedé inconsciente, tengo el tabique partido en dos partes rotura de los dientes y un gran hematoma en el ojo izquierdo y una pérdida importante en la vista”, dijo el joven en contacto con el canal de noticias TN.

“Casi sobre el final de la nos pusimos a limpiar la basura y un grupo de unas seis o siete personas tiraron botellas de vidrio y latas hacia el fuego, y cuando mi hermano se comunica con ellos uno de ellos Luciano Cozzi empieza a prepotear a mi hermano y empieza una discusión que queda ahí y a los 20 minutos me enganchan solo, ellos eran dos, me enganchan de atrás, me dijeron unas palabras y me pegaron por la espalda, no tuve ninguna chance de hacer nada”.

“Gracias a Dios que terminé dentro de todo bien, ellos no están presos, fueron citados a declarar en la fiscalía 13. Yo hice la denuncia en Claromecó donde me encontraba y desde ahí me derivaron desde el hospital a la ciudad de Tres Arroyos”, concluyó.

Volver