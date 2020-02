El joven golpeado en Tres Arroyos ya está en su casa. Deberá guardar 45 días de reposo

18 febrero, 2020 Leido: 5

Tras una interconsulta con un cirujano maxilofacial en Bahía Blanca, el joven que resultara con fracturas en su rostro, luego de sufrir una brutal golpiza por parte de otra persona que le aplicó golpes de puño y puntapiés, dejó el Hospital Pirovano ayer al medio día y fue llevado su casa donde deberá guardar reposo por 45 días hasta que se fijen las fracturas tanto de su mandíbula derecha como del hueso nasal.

Como se informara oportunamente, el hecho fue días atrás en la vía pública, cuando se genera una discusión entre ambos, terminando con el saldo apuntado.

Fue la segunda vez que debió ser conducido en ambulancia al Hospital Pena, de Bahía Blanca, donde la primera vez le hicieron una tomografía de cráneo y ayer una revisión minuciosa con estudio de imágenes para contemplar las lesiones en su mandíbula, fracturada en dos partes. Al no tener desplazamiento no sería necesaria la cirugía, pero deberán esperarse los próximos días para seguir la evolución que podría determinar que se practicara una inmovilización si es que se advierten observaciones, cuestión esta que van a ir determinando los médicos paulatinamente.

La recuperación del joven es a partir de hoy de por lo menos 45 días, por lo que a juzgar por el tiempo que demandará la curación, la carátula del expediente que se tramita en la Fiscalía del Dr. Gabriel Lopazzo, serían “lesiones graves” y tal vez podría tener otro agravante, a juzgar por la violencia de los golpes, no de puños, sino también puntapiés, tal habría declarado la víctima.

Hasta ayer solo estaba radicada la denuncia penal por la agresión de parte de la madre del muchacho lastimado, pero en las últimas horas se dispusieron algunas diligencias que consistieron en entrevistarlo, por parte de la Policía, quien ratificó los términos de la presentación que hizo su progenitora, dio más detalles y además ratificó el deseo de proseguir por la vía penal.

También fue citada una eventual testigo del suceso y se espera que en las próximas horas la Fiscalía reciba la mayor información, para que tome alguna medida inicial.

Sería probable que el Fiscal quiera escuchar al denunciante y llamaría luego a declarar al identificado como agresor.

También el expediente tendrá un informe médico, copia de la historia clínica, los tratamientos ordenados y el último certificado del médico que dispuso la recuperación definitiva externado y ambulatoria, quien dispone 45 días de reposo, tiempo en el cual se producirían las reparaciones de las piezas óseas del rostro del joven agredido.

Se esperan además medidas cautelares que dispondrían el no acercamiento mutuo de ambas personas a determinada distancia, para evitar futuros encontronazos. Las identidades se mantienen en reserva para favorecer el proceso judicial.

Volver