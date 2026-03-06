El municipio clausuró preventivamente La Vuelta al Mundo (video)

6 marzo, 2026 35

La Municipalidad decidió clausurar preventivamente La Vuelta al Mundo en La Fiesta del Trigo, luego de que se trabara y tuvieran que rescatar a quienes se divertían en la misma (ver nota).

El municipio busca, con esta medida, investigar a fondo las causas de lo sucedido, además de obtener reales garantías de seguridad en el juego montado detrás del escenario mayor.

Por otra parte, se dio a conocer un video donde se ve que el mismo juego había sufrido desperfectos en Rio Negro.

Volver