El municipio clausuró preventivamente La Vuelta al Mundo (video)
La Municipalidad decidió clausurar preventivamente La Vuelta al Mundo en La Fiesta del Trigo, luego de que se trabara y tuvieran que rescatar a quienes se divertían en la misma (ver nota).
El municipio busca, con esta medida, investigar a fondo las causas de lo sucedido, además de obtener reales garantías de seguridad en el juego montado detrás del escenario mayor.
Por otra parte, se dio a conocer un video donde se ve que el mismo juego había sufrido desperfectos en Rio Negro.