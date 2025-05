El Municipio con mano dura sobre las motos fuera de la Ley (audio)

7 mayo, 2025 9

En diálogo con LU 24, el Secretario de Seguridad municipal Juan Apolonio destacó la importancia de contar con la reglamentación de la ordenanza que regula el uso responsable de moto vehículos en todo el distrito.

Apolonio consideró fundamental contar con esta herramienta que le permite al municipio la incautación o secuestro de aquellas motos que no cumplan con la Ley 24.449 y que a partir de ahora el propio municipio puede tener la facultad de proceder sobre aquellas unidades que tengan o no ocupante o estén sobre un vehículo y que no cuenten con las medidas mínimas se seguridad como falta de espejos, luces, cachas, apoya pies y todo aquel detalle que haya sido sustraído o modificado. Para el titular de seguridad, las motos deben circular tal cual son retiradas de los concesionarios.



Apolonio hizo alusión al entorno de quienes infligen la ley considerando que detrás de cada joven hay una familia responsable y sobre la cual hay que trabajar de forma transversal y desde lo social. Y es allí donde debe estar presente el Estado como controlador y haciendo cumplir las ordenanzas pertinentes.

También se refirió al convenio en que el municipio se encuentra trabajando con el propósito de contar con una compactadora que aportaría la Provincia, con el firme propósito de destruir las cerca de 200 motos que oportunamente fueran secuestradas y que pasados los seis meses que dispone la Ley, faculta al municipio a llevar a cabo dicho procedimiento.

Juan Apolonio destacó el trabajo que ya se comenzó a implementar referido a los ruidos molesto que producen algunas motos, pero desde la óptica de la salubridad entendiendo la molestia que causan en el descanso de las personas, o en aquellos con problemáticas como el espectro autista, con estado de mayor sensibilidad, mascotas, bebes, etc, temática que no solo radica en una cuestión técnica, sino apuntando a evitar aquello que produce un mal a los vecinos.

Los puntos sobresalientes de la ordenanza que el Municipio de Tres Arroyos reglamentó y que regula el uso responsable de motovehículos en todo el distrito, son los siguientes:

Se prohíbe la circulación de vehículos con escapes libres o modificados, sin luces, sin chapa patente o sin casco reglamentario.

Se realizaron controles periódicos en distintas partes de la ciudad, reforzando la presencia.

Los vehículos en infracción podrán ser retenidos, y sus escapes decomisados serán destruidos.

Para recuperar el vehículo, será obligatorio asistir a cursos de concientización y seguridad vial, abonar la multa correspondiente y regularizar todos los elementos exigidos.

Además, se recuerda que la documentación debe estar en regla y al día, como licencia de conducir, seguro obligatorio y tarjeta verde.

