El padre de Ángel culpó a la madre: “Lo mataron”

9 abril, 2026 7

Luis López, el papá del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, habló por primera vez durante el entierro y apuntó directamente contra la madre del chico. La Justicia investiga si murió luego de un paro cardiorrespiratorio.

“Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer (la madre)”, denunció.

En medio del dolor, insistió en que había alertado reiteradas veces sobre la situación: “Yo les dije: ‘A mi hijo le va a pasar algo con esa mujer, le va a pasar algo’. Y dicho y hecho”, aseguró.

También cuestionó la falta de respuestas de las autoridades: “¿Qué querían? ¿Darme la tutela de mi hijo, pero muerto?”.

En ese sentido, apuntó contra el entorno y quienes, según él, sabían lo que ocurría: “La gente tiene que hablar antes de que sucedan las cosas. Dicen que veían maltrato, pero por qué esperaron tanto. Si a mí no me hacían caso, a ellos les iban a hacer caso. Siempre hablan después de que la cosa ya sucedió”.

Además, denunció que la madre del nene lo habría dejado solo en el hospital: “Lo dejó ahí y se fue. Ni siquiera se quedó para el primer parte médico. Le tuvieron que avisar por teléfono”. Según relató, la familia fue la que permaneció junto al chico durante la internación.

El hombre puso en duda la versión sobre lo ocurrido antes de que el nene fuera trasladado: “Nos dijeron que lo fueron a despertar y estaba orinado y no respondía. ¿Cómo puede ser?”, planteó.

Al mismo tiempo, Luis denunció irregularidades en la investigación y falta de controles: “Ni siquiera tienen custodia, se pueden escapar. Mientras nosotros estábamos en el hospital, ellos estaban quemando cosas. Les dieron tiempo para que hagan desaparecer todo”.

También apuntó contra el accionar judicial: “Al otro día de la muerte de mi hijo ya presentaron un papel para que ella no sea detenida y el juez lo firmó sin fijarse bien”.

Por último, volvió a remarcar que el nene no tenía problemas de salud: “Mi hijo estaba sano. ¿Cómo me van a decir que fue una muerte natural? Esto lo mataron. Yo quiero justicia por mi hijo, quiero que paguen. Ella anda por la calle tranquilamente y yo estoy sufriendo acá”.

La dolorosa despedida al nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

Pasadas las 14.30 de de este jueves, familiares, vecinos y la comunidad educativa salieron de la sala velatoria tras una desgarradora despedida a Ángel. Su cuerpo ya descansa en el Cementerio Oeste, en Comodoro Rivadavia.

El velorio había comenzado ayer por la noche y se extendió hasta este mediodía, donde decenas de personas se acercaron a dar el último adiós.

Según pudo saber TN, la madre del nene no estuvo presente.

En paralelo, la investigación sigue en curso: se realizó un allanamiento en la casa de la madre, se secuestraron celulares y se espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión qué causó la muerte. Por ahora, no hay detenidos.

Lorena Andrade, la pareja del padre de Ángel, apuntó directamente contra la madre del nene de 4 años, a quien tildó de “asesina”.

“Si un hombre hubiese hecho eso, ya estaría preso, porque es así, pero como ella es la madre. Esa señora asesina, agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”, afirmó en diálogo con la prensa. Para la familia paterna, no hay dudas: al nene lo mataron y hubo responsables que miraron para otro lado.

La tragedia se desencadenó el pasado domingo en una vivienda de la zona de quintas en Comodoro Rivadavia. Según el relato de la madre biológica, Ángel empezó a tener problemas para respirar cerca de las 7 de la mañana mientras estaba en su habitación.

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