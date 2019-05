El pediatra pedófilo del Garrahan estuvo en Necochea

En las últimas horas de la noche del jueves, la jueza María Alejandra Doti dictó la prisión preventiva a Ricardo Russo, el pediatra del Hospital Garrahan, acusado de pedofilia, quien estuvo en Necochea en oportunidad de brindar una charla.

“Consternados”

El pediatra Nicolás Molina Favero fue quien le confirmó a Necochea digital que Russo visitó esa ciudad “en el marco de una charla que dio en el Círculo Médico”.

Molina indico que sus colegas no notaron nada raro en el proceder de este sujeto. “El trato fue cordial y amable. Como todo perverso, porque este tipo es un perverso nos dejó una buena imagen. Disertó sobre reumatología. No salimos del asombro”, señaló

Luego el médico necochense aseguró que “estamos consternados lo hemos hablado entre los grupos de pediatras de la ciudad estamos descolocados”. “Nos afectó mucho y es muy difícil de manejar”, agregó.

Y cerró indicando que “lamentablemente este tipo usó y abusó de nuestra profesión. Este hombre es un perverso, es una mala persona y debe tener todo el castigo que la ley prevé. Acá No hay enfermedad está claro que es una persona que ha hecho mucho daño”.

Prisión preventiva

Luego de una extensa audiencia con el médico detenido y su defensor oficial, tras un cuarto intermedio pasadas las nueve de la noche donde se analizaron los planteos de las partes, la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 24 de la ciudad de Buenos Aires, Alejandra Doti accedió al pedido de prisión preventiva que había solicitado la fiscal de la causa Daniela Dupuy, informaron fuentes judiciales a Télam. Russo quedó imputado por "tenencia con fines de distribución, facilitación, distribución y producción de pornografía infantil".

El martes por la tarde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en la playa de estacionamiento del hospital a Russo luego de una investigación de la fiscal Dupuy, una de las mayores expertas en casos de pornografía infantil del país.