El dueño de la moto en que circulaba Facundo Traico, Jonatan Querejazu, relató hoy a LU 24 que estaban en la habitual “previa” del Parque Cabañas cuando el joven accidentado le pidió el rodado prestado para ir a orinar. “No se puso el casco, eso está mal. Y cuando llegó a la tranquera, el lugar que todos conocen porque van ahí, venía un móvil atrás y no sé con qué necesidad le prendió la sirena y lo sacó corriendo para el lado de Terrasanta, y lo hicieron caer después del badén. Hubo un choque ahí, pero después se lavaron las manos. No sé por qué hicieron algo así, porque la moto tiene papeles, el chico no tiene problemas”, aseguró.

Según el relato de Querejazu, el móvil policial “iba a toda velocidad, y después de hacerlo caer al chico se retiró por Alem del 1700 al 1000, regulando. Llamaron a otro móvil, y cuando yo llego me encuentro a tres móviles y el chico tirado a 70 metros, con el celular al costado. Cuando me acerqué, porque era mi moto, ni siquiera había alguien ayudándolo, mientras los móviles estaban a 70 metros con una muy mala actitud. Y no querían decir nada, ni siquiera avisaron a las cámaras cuando tienen que pasar la información enseguida”.

“Hago esto, me veo en la necesidad de contarlo, porque una camioneta 4×4 que saca corriendo por un camino de tierra a un chico en moto no puede ser”, finalizó.

