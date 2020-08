El sector ganadero trabaja con normalidad, tras la adaptación a los remates virtuales

18 agosto, 2020

Ricardo Arzoz de la firma Ricardo Arzoz y Cía. destacó que se está trabajando normalmente y con los protocolos establecidos. Destacó la adaptación del sector a las plataformas virtuales a través de las cuales que se concretan los remates y alertó acerca de una caída en el consumo interno de la carne, ante el poco recurso económico con el que cuenta la gente.

“Hemos podido seguir trabajando y estamos dentro de las actividades privilegiadas que pudimos continuar. Con todos los protocolos y precaución y se está trabajando normalmente. Estamos contentos y conformes”, sostuvo Arzoz a LU 24.

Indicó que los remates se dan con muy poca gente los físicos y presenciales y que se está implementando mucho lo virtual y lo televisados o por internet. “Tuvimos la suerte de continuar trabajando bien. En general no hemos tenido problemas y las transacciones se hacen de manera virtual o telefónica, ha sido una solución muy importante”, dijo.

Agregó en cuanto a los plazos, que los mismos se han acortando por la situación de incertidumbre generalizada, “la gente los ha acortado, te manejan con 30 y 60 días y los reproductores se venderán con 90 días libres y posiblemente demos 60 días más y los vientres con 30,60 y 90 días y la invernada con 30. No se ha dolarizado el negocio”, sostuvo.

Indicó que “ha sido un año muy bueno para el criador, y se ha afianzado la exportación y eso sí va relacionado con el dólar. Hay escasez de consumo interno por la falta de poder adquisitivo de la gente y no hay muchas expectativas en eso”.

