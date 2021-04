El semillero de Rústicos sale a la cancha

Ya está todo listo para que el semillero de Rústicos salga a la cancha en lo que será la primera de las cuatro fiestas ganaderas que el sello tendrá este 2021. En el afiche virtual se puede leer que serán 6.250 los terneros y terneras de 38 remitentes provenientes de 25 localidades de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires las que el martillo de Roberto Mondino venderá a partir de las 13.30 del lunes, desde la Sociedad Rural de Tres Arroyos, a través de la pantalla de Canal Rural para todo el país.



Lo que no puede mostrar el afiche es la consistencia genética de cada tropa compuesta por la cabeza del destete de los criadores que conforman Rústicos y otros invitados. Pero no es necesario, las expectativas que ha generado el remate, que es auspiciado por la Asociación Argentina de Angus, son prueba que el sello de calidad ya está impuesto.

“El partido ya se jugó y el resultado es este remate. Estos terneros extraordinarios que se ofrecerán son la consecuencia de mucho trabajo y de inversión en genética. Y sabemos que el resultado va a ser el mejor”, asegura Juan García, el director técnico de Rústicos y uno de los grandes responsables de que este colectivo ganadero se haya convertido en una garantía de hacienda de calidad.

“Se trata de un remate diferente, con terneros y terneras de excelente genética, de líneas identificadas, se trata de un producto de calidad superior”, se suma Sergio Amuchategui, titular de Ganadera Robles del Sur y mentor del sello ganadero.

“Ya se ha convertido en uno de los remates más importantes de terneros y terneras a nivel nacional. Los criadores que forman parte de Rústicos, que son más de 15, están trabajando desde hace muchos años en el mejoramiento genético, en tratar de lograr un tipo de animal que sea cada vez más productivo y comercial. Y en ese camino estamos”, agregó.

Para Juan García, los lotes que se ofrecerán en este “Especial del Destete” es una muestra de que se está haciendo una cuenca de terneros de calidad en la provincia de Buenos Aires. “Son animales de una calidad sensacional. Se ha invertido mucho en genética y tanto esfuerzo de clasificar y seleccionar está dando resultados”, indica.

“Y lo podemos ver en cómo se han mejorado los kilos de destete, en la calidad del ternero. Los feedloteros están súper contentos, y los criadores a pasto más, porque los terneros vuelan con la tecnología que se implementa en la zona combinada con la genética”, completa.

El asesor, que a base de resultados se ha ganado el respeto de los criadores, no duda: “Este lunes no se verán lotes regulares. Son todos buenos”.

Entonces, interviene nuevamente Sergio: “Hay que destacar que la mayoría de los lotes son de campo de cría extensivos, todo pastoril, con la base de agropiro. Son terneros que a dónde vayan van a funcionar bien. Así que a la gente le digo que no tenga miedo de invertir en esta genética, porque les va a dar resultado”.

Todo para ver

A partir de un importante trabajo en la toma de imágenes -hubo tres equipos de filmación recorriendo toda la provincia-, los lotes estarán muy bien presentados, y además con mucha información. “El comprador va a tener en la pantalla un completo detalles de cada lote, y podrá tener la tranquilidad de que lo que compre será lo que va a recibir en su campo”, asegura el consignatario.

Los plazos de venta serán de 30 días, de 30, 60 y 90 días. A lo que se le suma, como es habitual en los remates de la firma Alfredo S. Mondino, la posibilidad del canje por cereal y las tarjetas.

“Nos queda sólo agradecerles a todos los criadores de la región que hace más de 10 años vienen apostando a este proyecto, y hoy después de tanto trabajo verlo consumado en este remate con casi 6500 terneros de esta calidad, es un sueño cumplido. Así que haremos todo lo posible para que los resultados sean acorde a la hacienda que va a estar ofrecida”, cierra Amuchategui.

Ahora sí, está todo listo para que el semillero salga a la cancha.

