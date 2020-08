El sobrino de “Tito” reforzó la hipótesis del incendio intencional: “esto está imparable” (video)

28 agosto, 2020 Leido: 1183

Carlos Ferreyra, sobrino de “Tito”, el vecino que falleció esta madrugada en un incendio ocurrido en Mazzini entre el 1200 y 1300, reforzó la hipótesis de intencionalidad en el hecho y aseguró que “él era un tipo espectacular que hacía su vida y no se metía con nadie”.

“Esto está imparable, no sé si se va a esclarecer o no este caso, pero es como todo, todo está muy complicado. Yo creo que esto es intencional, a la hora que fue no hay manera de que se haya prendido porque sí. No sé cuál es la causa pero los comentarios están, hay casos similares en los cuatro puntos cardinales de Tres Arroyos y no se esclarece nada”, consideró.

“Se está haciendo la autopsia y hasta que no estén los resultados no sabemos nada, pero es probable que haya sido por la inhalación y la misma temperatura del fuego”, señaló Carlos.

Ferreyra contó que su tío estaba jubilado después de muchos años de trabajar como ayudante de albañilería. “Vivió siempre solo; mi papá fue el único hermano, y falleció hace tres años”, comentó.

También confirmó que las pérdidas en las viviendas conectadas entre sí fueron totales, y que de madrugada realizaron pericias los Bomberos de la Policía con asiento en De la Garma.

