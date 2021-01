El superintendente Caminada está en Reta: “es un hecho aislado que empaña el accionar de la policía”

31 enero, 2021 Leido: 1574

En una muestra de la magnitud y el impacto del episodio de violencia ocurrido hoy contra la policía de Reta, llegó a la localidad el comisario mayor Aldo Caminada, superintendente de la Región Interior Sur con asiento en Bahía Blanca. Tras visitar el lugar donde fueron convocados los uniformados por una fiesta clandestina y recorrer la dependencia dañada por actos de incomprensible vandalismo, Caminada reflexionó en torno a este tipo de hechos, que consideró “aislados, que empañan el buen accionar de la policía en conjunto con el Municipio tratando de concientizar a la gente de que las fiestas clandestinas no pueden llevarse a cabo. Aquí hay personas que no respetan siquiera su propia vida, su integridad física, y que han causado graves daños enojados porque la policía no los deja reunirse. Pero estamos en una pandemia, con gente pasando situaciones difíciles, fallecidos, internados, y en ese marco es la policía la que intenta hacerles entender que hay que respetar las medidas porque son un beneficio para todos”.



Caminada advirtió, en torno a la posibilidad de un ataque orquestado, que “el móvil policial fue emboscado en una calle sin salida, y allí el personal empezó a ser agredido con piedras y palos, pero seguramente todo será materia de investigación”.

Finalmente, aseguró que “no tenemos dudas de que la mayoría de la gente en Reta quiere disfrutar de la belleza del lugar, por eso nosotros trabajamos para la gente buena y para poner a disposición de la justicia a quienes quieren cometer daños y delitos”.

Volver