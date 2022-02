El testimonio de Martín Turano tras el saqueo a su casa: “me dejaron lo puesto”

14 febrero, 2022 Leido: 210

Martín Turano faltó poco más de dos horas de su casa en Formosa 350, el sábado entre las 22.30 y la 1 del domingo, y literalmente se la vaciaron. “Se llevaron dos televisores, decodificador, una pava eléctrica, utensilios de cocina, cosas del baño como champú y perfumes, y me vaciaron el ropero, me dejaron solamente la ropa puesta y la que estaba en el lavarropas. Pero además yo practico running, y me llevaron zapatillas, el reloj GPS y medallas que para mí tienen un valor importante”, describió.



Los delincuentes retiraron una ventana trasera de la vivienda, por lo que Martín especula con que quizá esperaban su ausencia para poder revisar y llevarse lo que quisieran. “Llegar a tu domicilio un sábado a la noche y encontrarse con esto es una sensación horrible; en febrero del año pasado me había pasado algo parecido, en aquel momento no tenía todas las precauciones, pero esa vez no fue tan grande, se llevaron zapatillas y no mucho más. Ahora tengo la sensación de quien hace las cosas bien, vive como un ciudadano común, y aún así se siente vulnerable en su propia casa, en su propio espacio”, aseguró.

Turano hizo la denuncia policial y el robo se está investigando. “La casa está rodeada de terrenos, enfrente está la plaza, hay baldíos, no hay vecinos que hayan podido ver nada. Y no he tenido tampoco ganas de indagar y tocar el tema porque entiendo que hay gente que se ocupa de eso”, concluyó.

