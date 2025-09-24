El trabajo de la Fiscalía en Tres Arroyos: avances y desafíos

El fiscal Gabriel Lopazzo, titular de la UFIJ N°16, dialogó con LU 24 sobre la situación judicial y de seguridad en Tres Arroyos.

Señaló que, si bien la ciudad no es ajena a la problemática nacional de la delincuencia, en general no se registran hechos de gran gravedad, sino mayormente delitos contra la propiedad.

Destacó que detrás de cada denuncia existe un sumario y una investigación que muchas veces no trascienden públicamente, pero que permiten esclarecer numerosos casos. En este sentido, subrayó la importancia de las cámaras de seguridad, la infraestructura tecnológica y los informes de compañías telefónicas, herramientas que hoy resultan claves para avanzar en las investigaciones.

Respecto a las modalidades delictivas, Lopazzo advirtió que la tecnología juega un rol dual: facilita la investigación, pero también sofistica las prácticas delictivas, como ocurre con los inhibidores de autos o el denominado “cuento del tío”.

Sobre este último delito, mencionó la causa reciente en la que una vecina mayor fue estafada por 60.000 dólares. El acusado fue detenido en Bahía Blanca y se encuentra a disposición de la Justicia local. El fiscal solicitó la prisión preventiva, que ya fue avalada por el Juzgado de Garantías.

Finalmente, Lopazzo remarcó que el trabajo cotidiano de la Fiscalía apunta a dar respuesta a cada denuncia y a acompañar a la comunidad en la búsqueda de justicia.

