El video de una directora que explotó contra un curso. “No conocen lo peor de mi”

18 mayo, 2026 0

Problemas de conducta de alumnos de un curso de un colegio derivó en la presencia de la Directora, la cual ante la hostilidad que se manifestaba en ese momento, decidió dirigirse al grupo y decirles: “Creen que soy una bruja?, no conocen lo peor de mi…”

La secuencia fue grabada y rápidamente se viralizó y se está tratando de establecer exactamente en que establecimiento educativo ocurrió.

En las imágenes se ve a la mujer entrando al curso luego de que la docente a cargo pidiera ayuda porque los chicos no hacían caso.

Apenas ingresó, intentó hablar con los alumnos, pero uno de ellos seguía arrastrando el banco y haciendo ruido. Ahí reaccionó de manera abrupta: empujó el pupitre y lo increpó delante de todos. “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”, le dijo.

Después ocurrió el momento más tenso del video. Mientras el aula seguía alterada, la directora lanzó una fuerte advertencia al curso: “¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”.

Lejos de calmarse, continuó con el reto y defendió a los docentes del establecimiento. “Hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me pongo la gorra más de lo normal”, sostuvo.

Además, cuestionó el trato que reciben algunos profesores por parte de los estudiantes. “No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento a los profesores”, afirmó. Y agregó: “No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar”.

En otro tramo del video también se observa cómo le exige a un alumno que guarde el celular. “No me interesa si está prendido o apagado, guardalo”, le dice, mientras remarca que existe una normativa provincial que prohíbe el uso de teléfonos durante las clases.

La escena siguió escalando cuando otro estudiante mencionó la posibilidad de llamar a sus padres o acudir al Ministerio de Educación. “Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección”, respondió la directora.

Fuente tn.com.ar

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