El yerno de la mujer asaltada, indignado: “que hagan algo los jueces y fiscales a los que les pagamos el sueldo”

29 mayo, 2020 Leido: 914



Indignado, José Luis Plaza, el yerno de Ana de Pérez Maté, la mujer asaltada, cuestionó la escalada delictiva y advirtió que “nadie se hace cargo, jueces y fiscales tienen que hacer algo porque nosotros les pagamos el sueldo, estamos manteniendo vagos”.



“No se sabe qué hay que hacer, si hay que armarse para frenar esto contra lo que nadie hace nada. Es una locura que el trabajador tenga que estar preso en su propia casa, con esto que pasa por el coronavirus, y nadie se hace cargo de lo que pasa. Este era un barrio tranquilo, y ahora nadie puede salir, no se le puede abrir la puerta a nadie. A mí mismo me barretearon la puerta de la camioneta y me la estropearon cuando estaba estacionada fuera de mi casa”, contó Plaza, quien vive sobre la calle Colombia, a la vuelta de la casa de su suegra, donde ocurrieron los hechos.

“Todo esto te complica la vida. Justamente anoche le dije a Paula (N. de la R: su esposa Paula Pérez Maté, directora de la Chacra de Barrow e hija de la mujer asaltada) que le avisara a su mamá que no le abriera a nadie y hoy le pasa esto. Es como una maldición. Es un viva la pepa, si agarran a los que roban y son menores, los largan”, aseguró Plaza, quien además admitió que quienes roban en el barrio ya son conocidos por policías, jueces y fiscales.

Sobre el estado de salud de su suegra, aseguró que sufrió un golpe al ser empujada por el delincuente contra un mueble. “Es doloroso y triste, hace dos años también la golpearon para robarle”, recordó.

