Elsa Huth despierta y responde a sus hijos, que reclaman más apoyo institucional

6 diciembre, 2022

Elsa Huth, la vecina de Orense que fue encontrada con graves heridas en un camino vecinal de esa localidad, en un hecho que es investigado por la justicia y por el cual hay un detenido, sigue en terapia intensiva y hoy está atravesando una neumonía. Pero según contó uno de sus hijos, Fabricio Doladé, “se despierta de a ratos, pero se pierde mucho, quizá como nos dicen los médicos, por estar tanto tiempo en terapia. Nos responde sí o no, pero no hablamos del caso. Pareciera que nos entiende, lo que queremos es que sepa que estamos. Hoy está medicada por la neumonía. Todo es un proceso muy lento”.

Tras las marchas que se convocaron en Orense en pedido de justicia y esclarecimiento del caso, sobre el cual no han trascendido detalles, Doladé aseguró que “buscábamos mayor convocatoria no del vecino de a pie sino de las entidades, como la Iglesia, o la Comisión de Fomento, o los que se reunieron en la Sociedad Española para organizar la fiesta del Asado Criollo. Era momento para estar, una cosa como esta no pasa todos los días, y se trata de una persona conocida que además representaba al pueblo con su bicicleta”.

“También estoy esperando un contacto con el secretario de Seguridad, que no conozco ni el nombre, porque vemos que en casos mucho menores se genera otro tipo de movimiento. Esa es nuestra opinión, quizá otros lo ven de otra manera, pero tratándose de un pueblo tranquilo uno entiende que este apoyo debería haber estado. Sí nos acompañó siempre el delegado”, destacó Doladé.

Finalmente, en torno a la investigación, indicó que “se están peritando cámaras, teléfonos, ropa, hisopados que le han hecho a mamá”, concluyó.

