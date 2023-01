Elsa Huth se recupera y va a declarar: “sabemos que hay más involucrados en su agresión”, dijo su hijo (video)

30 enero, 2023

A tres meses del ataque que sufrió y que le causó gravísimas lesiones, Elsa Huth sigue recuperándose y aguarda ser citada a declarar para contar lo que recuerda e identificar a sus agresores, aseguró su hijo Silvestre Doladé a LU 24.

“En la madrugada del 28 de octubre, dejaron a mi madre Elsa Huth tirada en una cuneta de las quintas de Orense, al borde de la muerte. Se la llevaron de su casa y la golpearon hasta dejarla inconsciente y con gravísimas lesiones”, recordó Doladé en una publicación de la red social Facebook, acompañada de un video donde se la ve a Huth caminando apoyada por un bastón. “Está muy bien; como muchos pudieron ver en el video está recuperándose, está caminando, y pasó del andador a un bastón tipo trípode. Está con nosotros en Tres Arroyos. Y lo reflejé porque mi mamá es una mujer muy conocida, practicó durante mucho tiempo rural bike y muchos se comunican para saber cómo está. Estuvo más de 20 días en coma, un mes en terapia intensiva en el Hospital y varios días más en la Clínica Hispano. Y los médicos dicen que es difícil de creer cómo su fortaleza le permitió recuperarse, porque más allá de las esperanzas nuestras, su cuadro era tan difícil que era compleja su recuperación. Tanto que lo consideran un milagro. Pero nosotros sabíamos que no se iba a entregar”, sostuvo Silvestre.

“Pero además está todo lo que le ocurrió, esa situación traumática que se originó cuando la agredieron, la violentaron; y las secuelas que le quedan por el estrés postraumático. Sin embargo pudo salir de la internación, alimentarse, comenzó kinesiología y está contenida por psicólogos”, completó el hijo de la mujer golpeada.

Sobre la causa judicial, Doladé aseguró que “estamos esperando; nos tocó la feria judicial y en un punto nos favoreció en el sentido de que no hubiera podido declarar en el momento en que despertó, porque era todo muy reciente. Pero con el correr de los días ha podido hablar con nosotros; no puedo dar más detalles. Pero esperamos que Fiscalía la llame para contar lo que recuerda e identificar a las personas que la agredieron, porque aunque hay una persona detenida que nosotros sabemos participó en el hecho, hay más involucrados”.

