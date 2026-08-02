Eludió un control policial, lo siguieron y lo capturaron con cocaína

2 agosto, 2026 0

Este domingo un hombre fue detenido en Carmen de Patagones luego de esquivar un control policial: está acusado de comercializar cocaína.

El procedimiento inició cerca de la una de la madrugada, en un operativo de prevención y tránsito. Federico Gastón Manquenao circulaba en una motocicleta Brava 110, con la que eludió el control, aunque sin lograr ir muy lejos: los efectivos lo siguieron hasta que lo capturaron.

En una riñonera, Manquenao contenía 37 envoltorios con cocaína, lo que se consideró indicio de un posible destino de venta. Tanto la droga como el vehículo resultaron secuestrados, mientras que el hombre fue trasladado a la dependencia policial.

La Fiscalía Nº 19, a cargo de Mauricio Del Cero, dispuso entonces un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde encontraron otros diez envoltorios con un peso total de 5, 62 gramos, una balanza de precisión, recortes de nylon, dos memorias USB, un teléfono celular, una computadora portátil y una riñonera.

El acusado quedó alojado en Carmen de Patagones, imputado por infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización.

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