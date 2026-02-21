Emanuel: “No descartamos ninguna hipótesis, pero prevalece la relación con el mar” dijo Apolonio

Continua el operativo de Búsqueda en Reta para encontrar al menor de 16 años, Emanuel Jonás Verdun Lizarriaga, el Secretario Municipal Juan Apolonio en diálogo con LU24 dijo “anoche mantuvimos un rastrillaje mínimo, la baja visibilidad nos impedía seguir el Operativo”.

“Por otro lado, este sábado a las 7 reiniciamos los rastrillajes con el fin de encontrar algún rastro de su paradero, recordamos que su ropa aun no fue encontrada”, afirmó.

“El extenso equipo de búsqueda es conformado por el personal policial, municipal, los bomberos y un grupo de civiles, organizados en grupos empezaron la búsqueda desde su casa hasta la orilla del mar”, detalló.

Tenemos el conocimiento que Emanuel le informó a su familia que iba a la playa y desde ese momento se desconoce su paradero, mencionó y aseguró “no descartamos ninguna hipótesis, pero prevalece la relación con el mar”.

“En estos últimos días el personal de la Subdelegación departamental de Investigaciones recogió varios testimonios quienes ubican al joven en la playa y otros en el mar, no hay ningún testigo ocular o presencial que haya visto nada raro en esa zona”.

“Con el correr de las horas debemos sumar elementos de búsqueda por eso esperamos la llegada de Perros K9, quienes suelen participar en estos tipos de búsqueda o rescate”, explicó.

“Por cualquier información o dato comunicarse con el Área Municipal de comunicación institucional, en cada parte oficial de la investigación dejan un número para llamar al 430910 o 431015, además del 911, en Reta no utilicen el 147”, finalizó.

