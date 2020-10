Emiliano Zwaal es nieto de la mujer asaltada: “no tocaron nada más que la plata”

26 octubre, 2020 Leido: 589

Emiliano Zwaal, integrante del equipo de la Dirección de Deportes municipal, es nieto de la mujer asaltada ayer por varios delincuentes que irrumpieron en su casa de Sarmiento al 1300 y, tratándola con violencia, la despojaron únicamente de su jubilación sin llevarse ningún otro elemento. Entrevistado por LU 24, Emiliano contó que estuvo con su abuela hasta ayer pasado el mediodía, ya que por la dinámica propia de la pandemia de coronavirus la visitan distintos familiares pero de a uno por vez, y se retiró a continuar con sus actividades hasta que la propia víctima se comunicó, ya cerca de las 21, con los padres del joven para avisarles del atraco. “Hoy ella está bien, amaneció un poco nerviosa y con dolor de cuerpo por la misma situación, pero está con mis padres. Anoche llegó a llamarla a mamá para decirle que habían entrado a su casa, y yo justo llegaba a la casa de ellos, que está a tres cuadras, así que fui el primero en llegar. La abuela ya había logrado salir a la vereda”, contó Emiliano.

El hecho había ocurrido algunos minutos antes de las 20.30. “Aun con sus 90 años se manejó bien, buscó los números de teléfono que tiene anotados en un cuadernito, y se comunicó con mamá. Según lo que nos contó, estaba en la cocina, con un pedazo de torta que todavía estaba allí cuando yo llegué, cuando aparecieron los delincuentes, que entraron por los paredones del patio con el que comunica la cocina y le tiraron la puerta abajo literalmente”, relató Zwaal.

“A la abuela la agarraron de los pelos, y si bien no hubo más que eso, la afectaron el susto y el golpe. La llevaron directamente a la habitación, donde en un bolsillo guardaba lo que había cobrado de jubilación y la pensión de mi abuelo. No hubo más desorden, ninguna cosa tirada, solamente le pidieron el dinero. Desparramaron algunas cosas allí donde estaba la plata pero pasaron por distintas dependencias de la casa y no tocaron ninguna otra cosa de valor”, aseguró Emiliano.

“Ella vive en su casa con los recuerdos de mi abuelo, nunca se quiso mover de ahí, y de hecho está muy bien para su edad. Esperamos que pueda pasar este estado de nervios, sobre todo”, finalizó.

Volver