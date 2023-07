Empresario chavense negó sustancias “raras” en bebidas de local bailable

27 julio, 2023

“Me enteré por la radio del pedido de investigación”, dijo a LU 24 Rafael Peloni, propietario del local nocturno La Cascada en Adolfo Gonzales Chaves quien dio su versión sobre lo ocurrido en esa localidad el fin de semana, y dijo que “me llama la atención que se diga tan livianamente que hubo sustancias introducidas en las bebidas”, a la vez que desmintió al Ayudante Fiscal, Juan Carlos Ustarroz, quien investiga las denuncias formuladas.

“Se dice que hubo nueve casos de violencia: a mí me notificaron de dos, una de una chica que estaba alcoholizada dentro del local y tuvimos que sacarla del lugar, por lo que nos denunció su pareja, y otra fue una pelea que se registró en la esquina del municipio, en la que la seguridad del boliche no puede actuar porque su función termina en la línea municipal y la pelea fue en la esquina”.

Respecto del oficio enviado por Ustarroz, dijo: “me enteré por la nota de LU 24; tenemos y ofrecemos las cámaras de seguridad, hay dos que están apuntando a las barras; pero igualmente me llama la atención que se diga tan livianamente que hubo sustancias introducidas en las bebidas: hay un revuelo importante por este tema, acá es un pueblo chico y nos conocemos todos”.

“Tengo todos los papeles en regla y no ha pasado nada de lo que se dice”, dijo y desmintió que haya sucedido algo así : “me puse en contacto con la comisaría y estoy a disposición que se investigue, toda la seguridad está todo en regla, pero me pone un poco mal que se hable de esa manera, los chicos de seguridad son custodios profesionales y respecto a la seguridad del local no puede actuar fuera de la línea municipal, para eso está la Policía”, reiteró.

“El tema de las pastillas es falso y espero que se aclare totalmente esto”, dijo y afirmó que “hasta mayo de este año éramos un salón de eventos hasta que se venció el anti siniestral, pero luego cambiamos el rubro a discoteca, con una gran inversión porque tuvimos que hacer salidas de emergencia nuevas, todo el papeleo, y el jueves pasado, el día del amigo, abrimos por primera vez el boliche”.

“Quiero agradecer al municipio de Gonzales Chaves y al Intendente por la mano que nos dio con el papeleo, y avisar que este fin de semana vamos a abrir las puertas de la disco, y quienes quieran venir a verla tenemos las puertas abiertas para que la conozcan”, concluyó.

