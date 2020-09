En Bahía Blanca: atacan garitas de la policía y destruyen el auto de un agente

16 septiembre, 2020 Leido: 118

Desconocidos atacaron puestos policiales en Bahía Blanca y llegaron a quemar el auto de un uniformado. El primero de los hechos se registró pasadas las 23:30 en una garita ubicada en calle Esmeralda al 1400. Allí había tres agentes de servicio -dos hombres y una mujer- que fueron atacados, por lo menos, a piedrazos.

Los uniformados avisaron por radio a sus compañeros porque escuchaban detonaciones de armas de fuego. Por eso, habían pensado que los impactos que sonaron en la estructura de chapa podrían haber sido tiros.

Al final, según publica La Brújula 24, Policía Científica revisó la garita y no encontró signos de balazos, pero sí de piedras. Se hizo un rastrillaje en el sector, pero el resultado fue negativo.

Horas más tarde, ya entrada la mañana, en Los Ciruelos y Nicolás Pérez, lugar en el que se ubica otra casilla de la fuerza, también fue blanco de la violencia. Allí, prendieron fuego el auto de uno de los efectivos que estaban trabajando.

Se trata de un Renault Sandero que terminó totalmente destruido. No sirve más. Según estiman los investigadores el hecho fue intencional, aunque no lograron determinar quién fue el autor. Lo apagaron los bomberos.

