En Bahía Blanca, policía da positivo el test de drogas luego de choque entre patrullero y bicicleta

Un móvil policial impactó este lunes por la noche contra una ciclista en el Barrio UPCN, en un hecho ocurrido sobre las 22.45 en la esquina de Piedrabuena y Brickman, el cual dejó como saldo a una joven herida y al conductor del patrullero dando positivo el test de drogas.

Según la información que se recabó, el siniestro involucró al móvil del Comando de Patrulla, conducido por el sargento Alejandro Lobos, y a la ciclista María de los Ángeles Sinchi, de 22 años, quien cayó al asfalto y golpeó uno de sus hombros.

En el lugar intervino personal de Bomberos de Ingeniero White y una ambulancia. Se dispuso el traslado de la víctima a la Clínica Osecac para su evaluación médica, encontrándose fuera de peligro.

De acuerdo con los controles realizados, el control de alcoholemia a Lobos arrojó resultado negativo, mientras que el Dräger fue positivo para cannabis sativa. La causa quedó a cargo de la UFIJ Nº 1.

Policía Federal intervino en las actuaciones y se gestionó la separación de la fuerza del agente implicado, entregando el arma reglamentaria, el uniforme y la placa hasta que dictamine Asuntos Internos.

