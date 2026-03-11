En Bahia Blanca, un hombre murió en la vía pública luego de provocar disturbios

Un hombre murió esta mañana de miércoles después de sufrir un paro cardiorrespiratorio en un sector del barrio Santa Margarita, donde antes de su deceso provocó disturbios en estado de intoxicación por consumo de droga.

El deceso por causas naturales se produjo poco antes de las 9, en Agustín Álvarez y Eduardo González, donde ahora trabajan peritos de la Policía Científica.

Las autoridades aún no dieron a conocer la identidad de la víctima, de aproximadamente 40 años.

“Esta persona, que tenía serios problemas de adicción y de salud mental, venía caminando enajenada por Alem, se subía a los vehículos y lo tiraban”, explicó una fuente oficial.

“Después dobló en Agustín Álvarez, se subió a una camioneta y un vecino del sector lo vio. Con otras personas lo redujeron, le ataron las manos con una soga, lo pusieron boca abajo y, cuando llegó la Policía, estaba muerto”, agregó el informante.

RCP sin éxito

El personal policial le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no pudo resucitarlo.

El fallecido tenía cocaína en su poder y anteriormente, a raíz de su adicción, se había solicitado su internación en una granja de rehabilitación.

Fuente: La Nueva.

