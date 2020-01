En Bahía Blanca: Un ladrón la despertó a trompadas y la dejó encerrada

Una mujer que vive en calle Alvarado al 200 de Bahía Blanca vivió una verdadera pesadilla ayer por la tarde.

Según informa la web bahiense La Brújula 24, mientras dormía la siesta, no notó que un ladrón se metió en su casa. Este, la encontró recostada en su cama, y sin pensarlo dos veces, la despertó de un golpe de puño en la cara.



Aturdida, y sin entender qué pasaba, la mujer ni siquiera pudo defenderse. El malviviente tomó una almohada e intentó taparle la cara para que no gritara, al tiempo que le reclamaba dinero.

Como pudo, y presa del terror, le indicó dónde guardaba la plata. No conforme, el delincuente la agarró y la encerró para poder así seguir revolviendo la casa.

En shock la víctima se escapó por una ventana y en plena calle comenzó a pedir ayuda. Una persona que justo circulaba por allí, al verla desesperada, la hizo subir a su auto y la llevó hasta la comisaría.

Ahora, con la información brindada por la mujer, sumada a las cámaras de seguridad del sector, la policía está tras los pasos del ladrón.

