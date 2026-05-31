La perversidad de los abusadores sexuales y el sufrimiento infligido a las víctimas no tiene límites.

Esto quedó reflejado en lo que le ocurrió a una chica de 13 años en Coronel Suárez, quien fue violada en tres ocasiones por la pareja de su madre en el interior de distintos cementerios de esa ciudad.

La chica no solo debió “luchar” contra los ultrajes, sino también soportar que su madre y hasta alguna de sus hermanas no creyeran en sus pedidos de ayuda.

Finalmente, como suele ocurrir, la joven encontró contención en la escuela y su padre biológico realizó la denuncia al tomar conocimiento de la situación.

En las últimas jornadas, y en el marco de un debate abreviado, el sujeto -no se lo identifica para preservar a la niña- fue condenado a 15 años de cárcel por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa.

El magistrado lo halló culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por haber sido cometidos mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad.