En el 70% de siniestros viales en Mar del Plata intervienen motociclistas

2 diciembre, 2025 0

Las cifras oficiales arrojaron que 7 de cada 10 personas que debieron ser asistidas el último año en hospitales de Mar del Plata, manejaban una moto, mientras que el 10% fueron ciclistas y el 12% peatones.

Muchas personas que visitan Mar del Plata se sorprenden de la cantidad de vehículos que circulan a alta velocidad. Sin ir más lejos, a diario se registran siniestros viales en las calles de la ciudad, que tienen como protagonistas desde camiones y micros, hasta vehículos particulares como autos o motos. En temporada, este número crece inevitablemente: “Siempre la siniestralidad está ligada al aumento del flujo de tránsito. Si en una ciudad con 450 mil autos, le sumás 100 mil durante el verano, los riesgos son mayores”, reflexionó Héctor Ragnoli, director y coordinador de Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon.

El dato más llamativo surge al analizar los tipos de vehículos que intervienen. Los datos muestran que 7 de cada 10 personas que debieron ser asistidas el último año manejaban una motocicleta, mientras que un 10% fueron ciclistas y un 12% peatones. “Son datos que obtenemos gracias al trabajo de la Unidad Fiscal n°11, ya que como en la provincia no es obligatorio denunciar los siniestros cuando no hay lesiones, muchas veces la gente va directamente a las compañías de seguro y tenemos una especie de gris en la información. Por eso, tenemos conocimiento de todos los siniestros viales a los que debe concurrir la Policía Científica y que generan una causa en la Unidad Fiscal n°11 por lesiones culposas. Allí nace la estadística que se reporta cada 15 días al Observatorio Vial de la Municipalidad”, describió Rangoli.

“Uno de los principales problemas de las motos es la velocidad, porque frenarlas de 80 kilómetros por hora a 0 es difícil y se ha perdido la noción del riesgo. Además, es un fenómeno que se da en toda Sudamérica, ya que hay cada vez más cantidad y se ha incrementado la plaza. Es uno de los medios de transporte más económicos de adquirir y se ha transformado en una herramienta de trabajo”, ponderó Ragnoli.

Trabajar en la prevención

Es sabido que para evitar el hecho, lo más importante es la prevención, que no sólo se logra con educación vial sino también con la incorporación de programas estatales que generen conciencia. “Estamos tratando las cuestiones de fondo para ir modificándolas. En principio, los juzgados provincial y municipal de faltas y la fiscalía n°11 nos mandan al Municipio tanto los conductores con alcoholemia positiva, como también los que tuvieron siniestros con fallecidos o heridos, a charlas de concientización que damos en el área de Licencias de conducir todos los meses. En estos años llevamos más de 800 conductores que han concurrido, de los cuales ninguno reincidió. Esto quiere decir que las charlas son efectivas”, celebró Ragnoli.

Volver