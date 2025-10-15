En horas de la madrugada, recuperaron una moto

En horas de la madrugada del miércoles, alrededor de las 3:00 horas, personal de la Policía logró recuperar una moto que había sido sustraída momentos antes.

El operativo tuvo lugar en Avenida Almafuerte al 2200, donde los efectivos hallaron una Gilera Smash, dominio 694-DBA, con el número de chasis no visible y el número de motor suprimido.

Si bien en un primer momento el vehículo no figuraba a nombre de la denunciante, Verónica Mammeo, se comprobó luego que era la tenedora legítima del rodado, quien no había realizado la transferencia correspondiente.

Hasta tanto se determine de manera fehaciente el número de motor —que a simple vista presenta signos de supresión—, la moto no será restituida a su propietaria. Los investigadores no descartan que la mujer haya adquirido el vehículo con estas irregularidades sin advertirlo.

Se instruyen actuaciones por Hallazgo e Infracción al Artículo 289, inciso 3º del Código Penal, con intervención de la UFI N.º 16.

La información fue suministrada en un parte oficial de la Policía.

