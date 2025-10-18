En la madrugada: Incendio de camioneta en garage de vivienda

18 octubre, 2025 0

En la madrugada de este sábado, por causas que se investigan, se prendió fuego una camioneta en el interior de un garage de una vivienda de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió en calle 1º De Mayo 275, y según contó el damnificado, dejó la Toyota alrededor de las 3 de la mañana y una hora más tarde su esposa advirtió el humo que provenía del garage y se encontraron con la camioneta en llamas.

Esperando la llegada de los Bomberos, hicieron todos los esfuerzos por combatir el incendio, aunque fueron los servidores públicos quienes controlaron la situación.



