En medio del escándalo, asumió el nuevo jefe de la comisaría Quinta bahiense

15 junio, 2020 Leido: 6

Esta tarde, en medio del escándalo que se desató por el caso de extorsión que involucra a varios policías, asumió el nuevo jefe de la comisaría Quinta de Bahía Blanca.

Se trata del subcomisario Hugo Campetelli, quien llega procedente de la subcomisaría de General Daniel Cerri, que depende de esa jurisdicción.

El comisario Gonzalo Bezos, titular de la Estación Central de Policía de Bahía Blancam lo puso en funciones.



Campetelli reeemplaza al comisario Nicolás Pérez, quien tomó licencia en la medianoche del viernes, durante el allanamiento que se realizó en la seccional de Don Bosco al 1800.

Ese operativo fue continuidad de otro que tuvo lugar en Zelarrayán y Perú, donde fueron detenidos los agentes Cristian Gabriel García, Daniel Dupré y Matías Guerra.

Los 3, más uno que está prófugo, están sospechados de pedirle 2 mil dólares a un profesional a cambio de no iniciarle una causa judicial.

Campetelli había asumido en Cerri hace 3 años, procedente de la subcomisaría de Cabildo.

Anteriormente también cumplió funciones en las comisarías Segunda, Cuarta y en la propia comisaría Quinta.

Descubren actuaciones “cajoneadas” en la comisaría Quinta

Durante el allanamiento realizado en la medianoche del viernes en la comisaría Quinta, además de elementos vinculados a la extorsión al profesional del barrio Patagonia, la fiscalía de Delitos Complejos secuestró varias actuaciones que nunca habían sido judicializadas.

La sospecha es que esos sumarios pueden tener relación con la misma mecánica del delito, según confirmó el fiscal Mauricio Del Cero.

“Nos llevamos actuaciones de personas imputadas a delitos de narcotráfico que nunca fueron judicializadas”, informó.

Había constancias de distintos procedimientos de hace 6 o 7 meses, e incluso de las últimas semanas, que nunca llegaron a manos del Juzgado Federal en turno (que atiende el delito de narcotráfico cuando es a gran escala) ni de la fiscalía provincial en materia de estupefacientes (narcomenudeo).

“Mi sospecha es que eso es utilizado como intimidación para decir que, si no se pone determinada cuota, se eleva (a la autoridad judicial competente, como corresponde por ley).

También evalúa Del Cero desde cuándo podrían estar actuando de manera organizada porque se podría estar ante una asociación ilícita, figura que agravaría la situación procesal de los acusados.

Dijo más con sus silencios

De los 3 detenidos, Cristian Gabriel García, Daniel Dupré y Matías Guerra, solo este último aceptó declarar ante el fiscal Del Cero y negó su responsabilidad en los hechos.

Dijo que no sabía si había algún tipo de “arreglo”, pero que él era ajeno a eso.

De todas maneras, según el fiscal, dejó sin explicación por qué motivo el gabinete de calle de la Quinta, que él integra, supuestamente estaban investigando un hecho que corresponde a la jurisdicción de la Primera, porque se trata del barrio Patagonia.

Tampoco tuvo respuestas a por qué hubo un encuentro concertado a las 21 del viernes, en una esquina que no es del área de la Quinta, como Zelarrayán y Perú (Segunda) y que llamativamente no tiene cámaras de seguridad.

Por último, no dio una respuesta clara sobre qué hacía él observando a su compañero cuando se reunía con la misma persona (por el profesional) que habían citado ese día pero a la mañana.

“La declaración de Guerra es inconsistente, inverosímil y solamente tiende a mejorar su situación frente al resto de los detenidos”, sostuvo el fiscal.

La jueza de Garantías Susana Calcinelli, durante la noche del domingo, convirtió en detención la aprehensión de los 3 acusados.

Volver