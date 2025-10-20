En moto: cruzaron en rojo y terminaron a los golpes con la Policía y presos

20 octubre, 2025 0

El sábado por la noche, personal policial de Comisaria Primera de Tres Arroyos, realizando patrullajes y tareas preventivas en la ciudad, advierte en la Avenida Guemes al 200 una motocicleta Honda Titan de 150 sin dominio colocado, con dos ocupantes, cruzando un semáforo en rojo, a alta velocidad.

Admás, efectuaba maniobras sinuosas, poniendo en peligro su integridad física como la de terceros, desobedeciendo indicaciones de aminorar y detener su marcha.

En ese contexto, los uniformados logran interceptar al conductor y motovehículo aludido en calle Magallanes y Rondeau, lugar donde, tanto su conductor como su acompañante, se tornan hostiles, intentando agredir al personal policial, sin llegar a mayores, pudiendo los uniformados reducirlos, procediendo a la aprehensión de ambos, (hermanos de 29 y 26 años respectivamente) por el delito de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad.

De inmediato procedieron al secuestro del motovehículo utilizado en las maniobras peligrosas.

El personal interviniente resulto ileso. interviene la UFIJ Nro. 16 a cargo del Dr. Facundo Lemble.

